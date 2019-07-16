На Поштовій площі обмежать рух для пішоходів і тимчасово заборонять проведення заходів.

На Поштовій площі через аварійну ситуацію обмежать рух для пішоходів і тимчасово заборонять проведення культурних заходів. Там будуть встановлені спеціальні знаки і перешкоди для обмеження проходу пішоходів.

Справа у тому, що припинення відкачки води з дренажних свердловин підземної конструкції Поштової площі може призвести до затоплення археологічних знахідок і підвалів, які знаходяться поруч будівель.

– Може статися повне замочування масиву грунту навколо будівельного майданчика, зі зміною стійкості ґрунтів, що призведе до додаткової деформацій прилеглих будівель. Можуть виникнути просідання тунелів метрополітену, фундаментів навколишніх будинків і статися аварії з непередбачуваними наслідками, – повідомляє постійна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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Київводоканал, Київгаз, Київські електромережі, Київтеплоенерго повинні провести перевірку своїх комунікацій.

До речі, у Києві з 12 по 25 липня частково обмежили рух біля станції метро Дніпро.