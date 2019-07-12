У Києві з 12 по 25 липня частково обмежать рух біля станції метро Дніпро.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт біля станції метро Дніпро обмежать рух транспорту. Ремонт триватиме майже два тижні – з 12 по 25 липня. На цей час рух транспорту буде частково обмежено.
– Київавтодор починає ремонт транспортного вузла поблизу станції метро Дніпро. А саме естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе (з’їзд до мосту Метро). Будемо оновлювати конструкції шляхопроводу (зокрема, ригелі), – йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.
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Нагадаємо, що сьогодні, 12 липня, у Києві у годину пік через падіння пасажира на рейки були закриті п’ять станцій метро.
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