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Факти / Україна

Рух транспорту біля метро Дніпро обмежать до 25 липня (КАРТА)

У Києві з 12 по 25 липня частково обмежать рух біля станції метро Дніпро.

Рух транспорту біля метро Дніпро обмежать до 25 липня (КАРТА)

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт біля станції метро Дніпро обмежать рух транспорту. Ремонт триватиме майже два тижні – з 12 по 25 липня. На цей час рух транспорту буде частково обмежено.

– Київавтодор починає ремонт транспортного вузла поблизу станції метро Дніпро. А саме естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе (з’їзд до мосту Метро). Будемо оновлювати конструкції шляхопроводу (зокрема, ригелі), – йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Читайте: Аеропорт Київ закриють на ремонт – дати

Нагадаємо, що сьогодні, 12 липня, у Києві у годину пік через падіння пасажира на рейки були закриті п’ять станцій метро.

Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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