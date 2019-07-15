Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 українських послів по всьому світу.

Президент Володимир Зеленський ініціював оновлення українського дипкорпусу, яке почнеться з заміни 12 послів.

Відомо, що одним з керівників посольств, який закінчить свою роботу, є посол України у США.

Також ведеться робота з підбору та призначення нових українських послів.

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Укази про звільнення та призначення нових послів опублікують найближчим часом.

До слова, президент Володимир Зеленський ввів до складу РНБО Андрія Богдана, Руслана Рябошапку і Вадима Пристайко.