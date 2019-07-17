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Факти / Україна

Чому ви до людей ставитесь, як до скотів? Зеленський наказав звільнитися в. о. голови Миколаївської ОДА

Президент Володимир Зеленський у Миколаєві попросив виконувача обов’язків голови Миколаївської ОДА В’ячеслава Боня написати заяву про звільнення.

Чому ви до людей ставитесь, як до скотів? Зеленський наказав звільнитися в. о. голови Миколаївської ОДА

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Миколаїв, глава держави попросив виконувача обов’язків голови Миколаївської ОДА В’ячеслава Боня написати заяву про звільнення.

Бонь сам зізнався президенту, що не планує працювати головою Миколаївської ОДА.

Після цього Зеленський попросив чиновника написати заяву про звільнення.

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Під час поїздки до Миколаєва президент також порівняв місцевих чиновників з бандитами.

– Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?… Всі говорять, Миколаїв – бандитське місто! Чому? Ви все живете в цьому місті. Всі говорять: Лети до Миколаєва – це найбільш бандитське місто… Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло? – сказав Зеленський.

До слова, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення 12 українських послів, оскільки вони “пересиділи” на посадах.

Відео: НикВести HD

Джерело: Офіс Президента

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