Що буде за підкуп виборців, чого очікувати на президентських виборах та як порушують закон партії – у матеріалі Фактів ICTV.

Чим ближче до виборів президента 2019, тим активніше кандидати мотивують всій електорат за них голосувати.

Право голосу на виборах президента України мають всі громадяни України, яким виповнилося вісімнадцять років – таке положення зафіксоване в державному законодавстві.

Втім, поки одні активно користуються своїм демократичним правом, інші нехтують, для третіх вибори – це можливість збагатитись. Горезвісна гречка, готівка та різноманітні заохочення за голос – тема для України не нова.

Будете голосувати на виборах? Обов’язково 65%, 144 votes 144 votes 65% 65%

Ні 17%, 37 votes 37 votes 17% 17%

Швидше за все, так 12%, 27 votes 27 votes 12% 12%

Ще не вирішив 5%, 12 votes 12 votes 5% 5% Всього голосів: 220 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що підкуп виборців – ефективна технологія, що активно застосовується на місцевих та мажоритарних виборах:

– У 2014 році ми не бачили жодного виборчого округу, де б не використовувались технології прямого і непрямого підкупу. На місцевих виборах 2015 року ця технологія взагалі була масовою. Переважна більшість кандидатів йшли до виборців з допомогою – фарбуванням, прибиранням, облаштуванням місць дозвілля та ін.

Відповідальність існує

Факти ICTV нагадують, що у 2014 році був прийнятий закон, що посилює відповідальність за підкуп виборців.

Відтак, згідно з чинним законодавством, виборець, який прийняв пропозицію, обіцянку або неправомірну вигоду за свій голос може нести відповідальність – штраф від 1700 до 5400 грн., виправні роботи або обмеженням волі строком до двох років.

Особа ж, яка пропонує гроші за голос, несе кримінальну відповідальність – обмеження або позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати посаду або вести діяльність від одного до трьох років.

За передвиборчу агітацію або безоплатне надання товарів, послуг, робіт також передбачено покарання – від двох до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

За отримання бюлетеня особою, яка не має на це право – штраф від 1700 до 5400 грн., виправні роботи до двох років або позбавлення волі до трьох років.

Серед тяжких злочинів:

незаконна вимога або вказівка службової особи з метою вплинути на рішення виборчої комісії (від 5 до 10 років);

підробка виборчих документів (від 3 до 7 років);

викрадення або приховування скриньки з бюлетенями або протоколів про підрахунки голосів (від 5 до 7 років).

Злочином середньої тяжкості вважається перешкоджання здійсненню свого виборчого права, діяльності члена комісії або спостерігача поєднані з підкупом, обманом або примусом. За це передбачено позбавлення волі від двох до трьох років.

Якщо ж ці дії вчинені групою осіб, членом виборчої комісії або іншою службовою особою – позбавлення волі строком від трьох до семи років.

У 2018 році за ініціативою Володимира Гройсмана була спроба додатково посилити відповідальність. Зокрема, у законопроекті передбачалось позбавлення волі до шести років за фальсифікацію документів і непрямий підкуп виборців. Однак, до розгляду Верховної Ради цей закон так і не дійшов.

Підкупати непомітно – важко

До президентських виборів прикута велика увага і цей фактор значно ускладнює будь-які маніпуляції з голосами. Увага до фактів порушень буде відповідною:

– На президентських виборах для того, щоб підкупити 1% голосів – потрібно організовувати масштабні схеми фальсифікації, які цілком природньо будуть помітні і на які буде реакція з боку суспільства і з боку медіа.

Експерт не виключає “спокуси докупити голоси”, однак таких масштабів як на парламентських виборах, на президентських не прогнозує.

Оплата агітаційних робіт – заборонена

Виплата грошей спостерігачам і агітаторам – теж поза законом. Вся діяльність має проводитись на волонтерських засадах.

МВС вже неодноразово нагадувало про кримінальну відповідальність за такі спроби. Однак, за словами експерта, саме агітаційній сектор буде проблемою на майбутніх виборах. Це традиційна проблема, яку в Україні спостерігають з початку 90-х років.

Агітаційна діяльність та спостереження за виборами – тінізовані. За оцінками Олексія Кошеля, на майбутніх виборах буде близько мільйона “нелегалів” – агітаторів та спостерігачів, які будуть отримувати гроші від партій. У 90% випадків кандидати і штаби будуть користуватись нелегальною формою виплат.

– Важко уявити, щоб громадянин у свій робочий час кілька тижнів стояв у наметі і в цей час партія не відшкодовувала йому вартість гарячого чаю і канапок, або щоб спостерігач за свої кошти їхав з районного центру до села на виборчу дільницю, працював цілий день і партія не відшкодовувала йому навіть добових витрат.

При чому суми таких тіньових виплат становлять понад 50% коштів від передвиборчих кампаній.

Безлад на дільницях

Майбутні вибори – рекордні за кількістю учасників. На цей момент вже зареєстровано 34 особи. Тож, 31 березня матимемо довгий бюлетень. Окрім того, законодавством не передбачено обмеження кількості членів виборчих комісій – кожен кандидат матиме право відправити на дільниці своїх представників.

– Теоретично, якщо буде 50 кандидатів, можемо отримати 50 членів комісії. Це може бути суттєвою організаційною проблемою під час голосування і не сприятиме роботі членів комісії.

Закони, що передбачають відповідальність за підкуп виборців, будуть запобігати спробам фальсифікації. Громадські організації, робочі групи та відповідні комісії також будуть виконувати свою роботу. Та головні сподівання – на відповідальних виборців. Адже доки буде попит, будуть і пропозиції.

Фото: dreamstime, Олексій Кошель

Лілія Ященко