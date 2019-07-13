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Факти / Україна

З 15 липня дві станції метро у Києві повністю відмовляться від жетонів

З 15 липня на станціях метро Нивки і Іподром перестануть продавати і приймати жетони.

метро

На станціях метро Нивки і Іподром в Києві перестануть продавати і приймати жетони з 15 липня.

Читайте: У метро Києва вимикають автомати з продажу жетонів

З цього часу на цих станціях прийматимуться тільки сучасні види оплати: карта метро, банківська карта або е-квиток.

Нагадаємо, з 30 жовтня Київський метрополітен повністю відмовиться від жетонів.

Джерело: Київський метрополітен

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