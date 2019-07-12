Рішення про заміну керівника Укроборонпрому ухвалили і зараз триває пошук заміни.

Голова наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус заявив, що рішення про заміну керівника держконцерну вже ухвалили.

Нового керівника Укроборонпрому планують призначити протягом кількох тижнів.

– Політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже прийняте. Шукаємо йому заміну, – сказав Абромавічус.

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За його словами, наглядова рада не проводить конкурс на зазначену посаду.

Абромавічус додав, що у наглядовій раді знаходяться люди, які добре розуміють, що таке оборонний сектор і кадровий потенціал у ньому.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради держконцерну Укроборонпром.