Рішення про заміну керівника Укроборонпрому ухвалили і зараз триває пошук заміни.
Голова наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус заявив, що рішення про заміну керівника держконцерну вже ухвалили.
Нового керівника Укроборонпрому планують призначити протягом кількох тижнів.
– Політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже прийняте. Шукаємо йому заміну, – сказав Абромавічус.
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За його словами, наглядова рада не проводить конкурс на зазначену посаду.
Абромавічус додав, що у наглядовій раді знаходяться люди, які добре розуміють, що таке оборонний сектор і кадровий потенціал у ньому.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради держконцерну Укроборонпром.