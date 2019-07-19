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Факти / Україна

280 днів навколо світу без авіаперельотів – українець встановив рекорд

Артемій Сурін вперше в історії України здійснив навколосвітню подорож за канонами Лондонського королівського географічного товариства, яка завершиться 21 липня в порту Чорноморськ (Одеса).

Артемій Сурін вперше в історії України здійснив навколосвітню подорож без авіаперельотів

Українець Артемій Сурін встановив рекорд країни, здійснивши навколосвітню подорож без авіаперельотів.

Глобальна подорож під назвою Big Circle, яка почалася 15 жовтня 2018 року, тривала 280 днів.

За цей час він побував на всіх шести континентах, у 40 країнах та перетнув всі меридіани Землі.

Сурін також двічі перетнув екватор та подолав 100 тис. км землею, річками, морями і океанами.

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Згідно з правилами Лондонського королівського географічного товариства, мандрівник може переміщатися планетою на поїздах, паромах, авто, велосипеді, пішки, іншим транспортом, окрім авіа.

І на цьому шляху у Артема було чимало перепон – візові труднощі і навіть кілька днів у в’язниці Ірану, де його незаконно заарештували.

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280 днів навколо світу без авіаперельотів – українець встановив рекорд / 3 фотографии

Нагадаємо, український екстремал Александр Турчанинов потрапив до Книги рекордів Гіннеса, встановивши рекорд з кількості мертвих петель на мотоциклі.

ДжерелоКнига Рекордів України

Фото: Книга Рекордів України

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