Артемий Сурин впервые в истории Украины совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического общества, которое завершится 21 июля в порту Черноморск (Одесса).

Украинец Артемий Сурин установил рекорд страны, осуществив кругосветное путешествие без авиаперелетов.

Глобальное путешествие под названием Big Circle, которое началось 15 октября 2018 года, продолжалось 280 дней.

За это время он побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы Земли.

Сурин также дважды пересек экватор и преодолел 100 тыс. км землей, реками, морями и океанами.

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Согласно правилам Лондонского королевского географического общества, путешественник может перемещаться по планете на поездах, паромах, авто, велосипеде, пешком, другим транспортом, кроме авиа.

И на этом пути у Артема было немало преград – визовые трудности и даже несколько дней в тюрьме Ирана, где его незаконно арестовали.













280 дней вокруг света без авиаперелетов – украинец установил рекорд / 3 фотографии

Напомним, украинский экстремал Александр Турчанинов попал в Книгу рекордов Гиннеса, установив рекорд по количеству мертвых петель на мотоцикле.

Источник: Книга Рекордів України

Фото: Книга Рекордів України