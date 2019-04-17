PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Мертві петлі на мотоциклі: українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Український каскадер, екстремал з Кривого Рогу Александр Турчанинов потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Мертві петлі на мотоциклі: українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Український екстремал Александр Турчанинов увійшов до Книги рекордів Гіннеса, встановивши рекорд з кількості мертвих петель на мотоциклі.

Александр виконав у металевій сфері діаметром 10 метрів рекордну кількість мертвих петель на мотоциклі. Скільки саме було зроблено мертвих петель не уточнюється.

Про це написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вона додала, що трюк на мотоциклі ледь не закінчився трагедією, однак, що саме пішло не так, Вєтрова не написала.

Також до посту вона додала фотографії самого спортсмена і металевої сфери, в якій був поставлений рекорд.

  • image
  • image
  • image
Мертві петлі на мотоциклі: українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса / 3 фотографии

Читайте: Братів Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса

До речі, український силач Олег Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив в Книгу рекордів Гіннеса.

Фото: Вєтрова Лана 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

1300 кінських сил – у Франції випробували перший літаючий мотоцикл
Трампліни, хвилі та повороти: у Миколаєві звалище перетворили на мототрасу
Японку Кане Танаку визнано найстарішою людиною в світі
Сам маневрує і гальмує: BMW показала безпілотний мотоцикл
Зубами протягнув 614 тонн! Українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса
У Книзі рекордів Гіннеса Севастополь назвали частиною РФ
Більше двох метрів! 11-річна китаянка стала найвищою дівчинкою
Новий рекорд: українець Скавиш протягнув зубами судно у 614 тонн на 16 метрів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка