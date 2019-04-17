Український каскадер, екстремал з Кривого Рогу Александр Турчанинов потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Український екстремал Александр Турчанинов увійшов до Книги рекордів Гіннеса, встановивши рекорд з кількості мертвих петель на мотоциклі.

Александр виконав у металевій сфері діаметром 10 метрів рекордну кількість мертвих петель на мотоциклі. Скільки саме було зроблено мертвих петель не уточнюється.

Про це написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вона додала, що трюк на мотоциклі ледь не закінчився трагедією, однак, що саме пішло не так, Вєтрова не написала.

Також до посту вона додала фотографії самого спортсмена і металевої сфери, в якій був поставлений рекорд.













Мертві петлі на мотоциклі: українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса / 3 фотографии

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До речі, український силач Олег Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив в Книгу рекордів Гіннеса.

Фото: Вєтрова Лана