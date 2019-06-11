На думку політичних експертів Сергія Белашка та Миколи Спиридонова, Опоблок може не тільки пройти в парламент, але і створити одну з найбільших фракцій.

Перша десятка списку партії Опозиційний блок на парламентських виборах говорить про те, що політсила є реальним претендентом на подолання 5-відсоткового бар’єру та проходження в парламент.

Таку думку висловила низка українських політологів, коментуючи з’їзд партії Опозиційний блок, який пройшов 10 червня в Києві.

Як зазначив на своїй сторінці в Facebook політолог Сергій Белашко, в першій десятці списку Опозиційного блоку на парламентських виборах достатньо популярні мери українських міст, які мають серйозний електоральний ресурс.

– Для того, щоб набрати 1% на парламентських виборах, партії потрібно отримати близько 160 тис. голосів. Таким чином, щоб подолати бар’єр 5%, потрібно отримати підтримку 800 тис. виборців. Загальна кількість жителів міст, чиї досить популярні мери фігурують в першій десятці об’єднаного списку, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Ужгорода та Маріуполя – 3,7 млн ​​осіб. А є ще Кривий Ріг, Павлоград, Рені, Теплодар, Чорноморськ та ін. Це дуже серйозний електоральний ресурс, головне – забезпечити конвертацію підтримки місцевих лідерів у голоси за партійний список і кандидатів-мажоритарників. Завдання складне, але цілком здійсненне, – зазначає експерт.

На думку політолога, експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спиридонова, Опозиційний блок демонструє нову модель партійного будівництва.

– У списку представлені промисловці, бізнесмени та успішні мери великих міст, це дуже потужний електоральний козир. І всі ці градоначальники зберігають високий рейтинг. Така команда має хороші шанси не тільки на проходження прохідного бар’єру (5%), але й на створення однієї з найбільших фракцій у Верховній Раді IX скликання. Об’єднана політична сила створить великі проблеми для ОПЗЖ, яка перебуває в схожій електоральній ніші, але більш проросійська, де в списку Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін, – вважає експерт.

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10 червня партія Опозиційний блок презентувала список політсили на парламентських виборах.

Його очолить народний депутат Євген Мураєв, також в першій десятці – глава фракції Опозиційного блоку в парламенті Вадим Новинський, народний депутат Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, міський голова Ужгорода Богдан Андрєєв.

Нагадаємо, Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду.