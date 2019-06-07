Загострення на Донбасі: ворог стріляє із забороненої артилерії та мінометів

Великі втрати на фронті, у полку Азов – двоє загиблих і десятеро поранених. Російські окупанти з боку Горлівки гатили з артилерії та мінометів.

У полку Азов – двоє загиблих і десятеро поранених. За двадцять хвилин після опівночі російські окупанти з боку Горлівки почали потужний артилерійський обстріл, коригуючи вогонь із безпілотника типу Крило. Загалом минулої ночі противник гатив по всіх позиціях підрозділу.

Загиблому Дмитру Пруглу на псевдо Круглий було 28 років, він був у полку з 2014 року, брав участь у ключових боях підрозділу. 23-річний Максим Олексюк із позивним Максон прийшов в Азов півтора року тому і був відданим військовій справі.

Читайте: Українські військові зайняли ворожі позиції біля Водяного

Десятеро бійців дістали різні поранення та травми. Їх евакуювали у Дніпро, у лікарню імені Мечникова. На ворожий обстріл об’єднані сили дали адекватну відсіч. Щоправда, кажуть, дозвіл на неї отримали із запізненням.

Нині на позиції підрозділу журналістів не пускають.

Війна триває. І продовжує забирати життя українських воїнів. Бійці Азову обіцяють помститися за загиблих побратимів.

До слова, бронежилет і каска можуть не врятувати! Яку зброю застосовує ворог на Донбасі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.