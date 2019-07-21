На виборчій дільниці в Бахмуті Донецької області 15-річна дівчинка проголосувала на виборах у Верховну Раду.

У Бахмуті Донецької області 15-річній дівчинці прийшло запрошення взяти участь у виборах Верховну Раду.

Дівчинка прийшла на виборчу дільницю з мамою і проголосувала.

Після волевиявлення спостерігач попросив у неї документи і побачив, що дівчинка 2004 року народження.

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На місце прибула поліція і склала протокол.

Також приїхав представник ювенальної превенції, який допитував дівчинку з матір’ю. Вони обидві заявили, що не знали, що голосувати можна з 18 років.

Нагадаємо, члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.

Джерело: Вільне радіо