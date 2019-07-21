PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради 2019: на Донеччині проголосувала 15-річна дівчинка

На виборчій дільниці в Бахмуті Донецької області 15-річна дівчинка проголосувала на виборах у Верховну Раду.

выборы в верховную раду

У Бахмуті Донецької області 15-річній дівчинці прийшло запрошення взяти участь у виборах Верховну Раду.

Дівчинка прийшла на виборчу дільницю з мамою і проголосувала.

Після волевиявлення спостерігач попросив у неї документи і побачив, що дівчинка 2004 року народження.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

На місце прибула поліція і склала протокол.

Також приїхав представник ювенальної превенції, який допитував дівчинку з матір’ю. Вони обидві заявили, що не знали, що голосувати можна з 18 років.

Нагадаємо, члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.

Джерело: Вільне радіо

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Явка, фальсифікації і сподівання – як голосує Україна
45 кандидатів: в Одесі рекордна кількість мажоритарників змагається за один округ
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Екзит-пол на парламентських виборах: як проводять і чи можна довіряти
Всі виборчі дільниці в Україні працюють – ЦВК
Явка на виборах до Верховної Ради 2019: перші дані ЦВК на 12.00
Вибори до Верховної Ради 2019: в Україну приїхали більше тисячі спостерігачів
Вибори в ООС: військові вперше голосують разом із цивільними, багато не прийшли
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка