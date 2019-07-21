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Факты / Украина

Выборы в Верховную Раду 2019: на Донетчине проголосовала 15-летняя девочка

На избирательном участке в Бахмуте Донецкой области 15-летняя девочка проголосовала на выборах в Верховную Раду.

выборы в верховную раду

В Бахмуте Донецкой области 15-летней девочке пришло приглашение принять участие в выборах  Верховную Раду.

Девочка пришла на избирательный участок с мамой и проголосовала.

После волеизъявления наблюдатель попросил у нее документы и обнаружил, что девочка 2004 года рождения.

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На место прибыла полиция и составила протокол.

Также приехал представитель ювенальной превенции, который допрашивал девочку с матерью. Они обе заявили, что не знали, что голосовать можно с 18 лет.

Напомним, члены 624 участковой избирательной комиссии в Бахмуте подписали незаполненные бланки протоколов с “итогами” голосования на выборах в Верховную Раду.

Источник: Вільне радіо

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