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Факти / Україна

Хто проходить в Раду по мажоритарці – список депутатів

Список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради – читайте на Фактах ICTV.

Хто проходить в Раду по мажоритарці – список депутатів

Триває підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. ЦВК вже вдалося опрацювати 70,49% бюлетенів.

До слова, партія Слуга народу здобула перемогу в більшості округів України. Другою найбільшою фракцією в Раді буде Опозиційна платформа За життя. Також до парламенту проходять Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Список кандидатів-мажоритарників з усіх 199 одномандатних округів, які проходять до Верховної Ради, підготували Факти ICTV.

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Київ

Читайте:  Хто проходить до Ради: ЦВК порахувала 70% голосів

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019.

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