Президент Володимир Зеленський звернувся до іноземних інвесторів англійською мовою і закликав їх якомога раніше вкладати в Україну, аби отримати максимальну вигоду.

Президент Володимир Зеленський записав звернення англійською мовою до іноземних інвесторів, в якому закликав їх приїхати в Україну і вже зараз інвестувати в її розвиток.

За його словами, під час візиту іноземні гості зможуть дізнатися про інвестиційні можливості в нашій країні.

– Україна – одна з найбільших країн в Європі, у нас ідеальне географічне розташування… Я і моя команда в новому парламенті та уряді хочемо зробити економічне зростання частиною ДНК країни, – сказав Зеленський.

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Президент додав, що ще багато чого потрібно змінити в Україні та нагадав, що на це потрібен час.

Тому до того часу, коли вони зможуть створити сприятливий інвестиційний клімат, більшість ринків будуть зайняті кимось іншим.

– Я запрошую вас, інвестори, з будь-яких частин світу, приєднатися до можливості раніше та отримати величезний прибуток зі своїх інвестицій. Ваш успіх буде нашим успіхом, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що хоче бачити економіку України такою, що розвиватиметься найшвидше в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.

Відео: Володимир Зеленський