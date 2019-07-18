PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Приїжджайте в Україну! Зеленський англійською звернувся до інвесторів

Президент Володимир Зеленський звернувся до іноземних інвесторів англійською мовою і закликав їх якомога раніше вкладати в Україну, аби отримати максимальну вигоду.

Приїжджайте в Україну! Зеленський англійською звернувся до інвесторів

Президент Володимир Зеленський записав звернення англійською мовою до іноземних інвесторів, в якому закликав їх приїхати в Україну і вже зараз інвестувати в її розвиток.

За його словами, під час візиту іноземні гості зможуть дізнатися про інвестиційні можливості в нашій країні.

– Україна – одна з найбільших країн в Європі, у нас ідеальне географічне розташування… Я і моя команда в новому парламенті та уряді хочемо зробити економічне зростання частиною ДНК країни, – сказав Зеленський.

Читайте: Розмова з Путіним, маленькі перемоги і війна на Донбасі – інтерв’ю Зеленського

Президент додав, що ще багато чого потрібно змінити в Україні та нагадав, що на це потрібен час.

Тому до того часу, коли вони зможуть створити сприятливий інвестиційний клімат, більшість ринків будуть зайняті кимось іншим.

– Я запрошую вас, інвестори, з будь-яких частин світу, приєднатися до можливості раніше та отримати величезний прибуток зі своїх інвестицій. Ваш успіх буде нашим успіхом, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що хоче бачити економіку України такою, що розвиватиметься найшвидше в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.

Відео: Володимир Зеленський

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський звільнив 22 голови райдержадміністрацій
Я не здивований відмовою: Зеленський знову просить Парубія скликати засідання Ради
Вивели $300 млн: Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонці
Росія використовує захоплених моряків з метою тиску на Зеленського – Волкер
Зеленський доручив розробити механізм надання другого громадянства етнічним українцям
О котрій прокидається президент Зеленський і чому хвилюється перша леді
Коли буде саміт нормандської четвірки: прогноз Зеленського
Розмова з Путіним, маленькі перемоги і війна на Донбасі – інтерв’ю Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка