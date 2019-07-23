Представники партії Слуга народу планують оскаржити результати виборів у десяти округах, про порушення повідомляють і у партії Голос.

У партії Слуга народу хочуть оскаржити результати парламентських виборів у десяти округах, адже на них було зафіксовано найбільше серйозних порушень під час голосування.

– У цих округах зараз збирається матеріал для звернень в окружну комісію, потім – для судових розглядів, а потім – звернень до ЦВК зі скаргами про визнання результатів на окремих дільницях недійсними або невизнання результатів в окрузі, – говорять у прес-службі партії.

Зокрема підкуп виборців зафіксували на окрузі № 78 у Запорізькій області, там недійсними визнали три тисячі бюлетенів.

У Закарпатській області на округах № 68 і 69, а також на окрузі № 15 у Вінницькій області зафіксували масовий підкуп виборців. А у Львівській області по 119 округу на 17 дільницях намагалися підкупити членів виборчих дільниць.

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Найбільша кількість порушень була помічена на округах № 146 і 137. Відомо, що йде підготовка матеріалів для оскарження результатів виборів у суді на 137 окрузі. Крім того, у Луганській області на одному з округів кандидат у нардепи роздавав виборцям цукор.

На 106-му окрузі з центром у Сєверодонецьку Луганської області зафіксовані масові порушення і фальсифікація.

– Спостерігачі на виборах та очевидці заявляють про масові фальсифікації на 106-му окрузі, імовірно, кандидатом Чернишем Валерієм. Після підрахунку на багатьох дільницях були переписані протоколи. Деякі факти порушень навіть були зняті на відео, – написав блогер Олег Мельничук.

За його словами, на одному з роликів видно, як члени комісії, вийшовши з дільниці, зірвали пломби на коробках з бюлетенями і розпакували пакети.

– На іншому відео члени комісії посеред вулиці дістають з пакета паспорта і незаконно вкидають до виборчої скриньки бюлетені, – додав Мельничук.

Всього підкуп виборців був зафіксований на 30 округах, однак тільки у десяти з них це могло вплинути на результати виборів до Верховної Ради.

У прес-службі партії Голос повідомили, що на 118 виборчому окрузі у Львові відбулася крадіжка результатів.

– Вважаємо, що вже здійснюється сценарій викрадення перемоги у кандидата політичної партії ГОЛОС у виборчому окрузі № 118. Маємо всі підстави сумніватися у можливості встановлення чесних результатів, – сказав лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

У партії Голос вимагають від ЦВК, правоохоронних органів вплинути на ситуацію. Також Вакарчук звернувся до Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися та вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі № 118.

До речі, Факти ICTV стежать за порушеннями на парламентських виборах 2019.