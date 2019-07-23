Сутички, шини і палатки: як рахують голоси у Покровську

На деяких округах виникли проблеми з підрахунком. Зокрема містах Торецьку і Покровську.

У місті Покровськ на Донеччині люди протестують проти можливих фальсифікацій.

Під ОВК номер 50 активісти встановили кілька наметів і принесли шини. Уже сталися сутички. Протести почалися після того, як спостерігачі Опори помітили розбіжності в протоколах і вимагали, аби голова ОВК зачитала вголос всі дані, однак вона відмовилась і спробувала покинути приміщення.

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На окрузі точиться боротьба між кандидатом від опозиційного блоку та самовисуванцем. Різниця – трохи більше одного відсотка.

А в партії Батьківщина заявляють про можливі фальсифікації на 52 окрузі в місті Торецьк на Донеччині. За їхніми даними, мажоритарник від Батьківщини обходить представника від Опозиційної платформи за життя на 900 голосів. Це зафіксовано в протоколах із мокрими печатками.

Робота ОВК фактично паралізована- до ЦВК надали лише 7% опрацьованих бюлетенів. У Батьківщині переконані – результат голосування хочуть сфальсифікувати на користь іншого кандидата.

Нагадаємо, у Верховній Раді IX скликання буде більше 300 нових осіб, більше жінок і перша монобільшість.

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