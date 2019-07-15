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Факти / Україна

Компенсація за зруйноване житло на Донбасі запрацювала – як її отримати

Кабмін встановив механізм, за яким українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване через війну на Донбасі житло.

Компенсація за зруйноване житло на Донбасі запрацювала – як її отримати

Держава виплачуватиме грошову компенсацію людям, чиє приватне житло було зруйновано у результаті агресії Росії на Донбасі.

Відповідно до встановленого Кабміном механізму, вираховувати розмір виплат будуть за показниками вартості будівництва житла у відповідних областях України. Граничний його розмір складе 300 тис. грн.

Для отримання компенсації необхідно подати відповідну заяву та документи у спеціально створені комісії при облдержадміністраціях. Після цього представники влади обстежать житло і видадуть відповідний акт постраждалим особам.

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За інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, станом на 1 червня 2019 року в Луганській області налічується 393 зруйнованих будинки приватної форми власності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетні кроки для повернення тимчасово окупованих територій.

Джерело: МінТОТ

Фото: Dreamstime

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