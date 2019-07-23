Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав партію Слуга народу з перемогою на дострокових парламентських виборах.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав президента України та партію Слуга народу з перемогою на виборах в Раду.

– Браво президенту Зеленському та його партії Слуга народу. Вибори створюють нову надію для України. Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, – це шлях до суверенної української держави, – написав Ягланд.

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Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 22 июля 2019 г.

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.