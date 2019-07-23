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Браво Зеленському і його команд – генсек Ради Європи про вибори

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав партію Слуга народу з перемогою на дострокових парламентських виборах.

Браво Зеленському і його команд – генсек Ради Європи про вибори

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав президента України та партію Слуга народу з перемогою на виборах в Раду.

– Браво президенту Зеленському та його партії Слуга народу. Вибори створюють нову надію для України. Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, – це шлях до суверенної української держави, – написав Ягланд.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Фото: Getty Images

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