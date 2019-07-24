Выборы в Верховную Раду Украины показали запрос общества на новые лица. Кто из молодых политиков попал в Раду и что них известно – читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы в Раду прошли с большим успехом для президентской партии. По предварительным подсчетам ЦИК, в Раду войдут две новые партии без старых политиков – это Слуга народа и Голос, а также три партии, которые уже были в политике Европейская солидарность, Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь.

Факти ICTV дізналися, який мінімальний вік молодих депутатів і хто став новим обличчям української політики.

Святослав Юраш (23 года), партия Слуга народа.

Представитель Зекоманды, отвечает за внешнюю политику и диджитал-направление. Экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon’13.

Несколько лет жил в Индии, после чего в 2014 году вернулся в Украину, где основал пресс-центр Евромайдана, многоязычного медиа-ресурса EuromaidanPR, благодаря которому голоса с баррикад звучали на шести языках. За это Петр Порошенко наградил его орденом.

Также будущий политик занимал должность заместителя директора Всемирного конгресса украинцев в Киеве. Работал журналистом на Донбассе в 2014 году.

Михаил Ананченко (24 года), партия Слуга народа.

Представитель команды Зеленского в Сумской области. Помощник мэра Сум Александра Лысенко. С 2013 года член Национального союза журналистов, автор публикаций в местных изданиях.

В 2016-2017 годах был председателем комитета фандрайзинга Украинской ассоциации студентов и студенческим президентом Украины.

Сотрудничает с такими организациями, как Украинский образовательный клуб, Британский молодежный совет, Украинская ассоциация студентов, Национальный студенческий союз, Украинский образовательный клуб, Федерация дебатов Украины.

Окончил факультет иностранных языков Сумского государственного педагогического университета им А. Макаренко. Учится по специальности Административный менеджмент.

Евгений Брагарь (24 года), партия Слуга народа.

В первом туре выборов президента был представителем Зеленского в ОИК №13 в Винницкой области. Аспирант исторического факультета КНУ им. Шевченко.

Преподаватель польского языка в языковом клубе КНУ. Прошел стажировку в парламентском комитете по вопросам иностранных дел.

Роман Лозинский (25 лет), партия Голос.

С марта 2018 до 2019 года – председатель Украинской Галицкой партии. Ранее был заместителем председателя политсовета, руководителем секретариата партии. Основатель Школы молодой элиты во Львове.

Член общественных организаций Пласт и Беговая Украины. В 2015 году баллотировался во Львовский городской совет. Стажировался в Канадском парламенте.

Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности Политология, а также Школу публичного администрирования Украинского католического университета.

Также окончил Высшую политическую школу, организованную Центром политических студий и аналитики, и программу для будущих депутатов местных советов Политические студии от Института лидерства и управления.

Алексей Устенко (25 лет), партия Слуга народа.

Эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора.

С 2016 года работает председателем инвестиционного направления ООО Агродженерейшн. Основатель ряда крупных аграрных предприятий. Координатор Гарвардского клуба в Украине.

В 8 созыве был помощником-консультантом нардепа от Батькивщины Валерия Дубиля. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду.

Окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета и факультет Международной бизнес-экономики в London City University.

Арсений Пушкаренко (26 лет), партия Слуга народа.

Политический и общественный деятель, член Наблюдательного совета БФ Национальный центр Сикорского. Соучредитель и руководитель ОО За эффективное и безопасное природопользование, руководитель ОО Молодежное движение Киева.

С 2017 года работал главой Центра защиты прав общины Голосеево, затем исполнительным директором Международного центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик.

С октября 2018 работал помощником-консультантом у депутатов Натальи Веселовой и Андрея Павловского.

Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности Философия и Государственная служба.

Александр Качура (28 лет), партия Слуга народа.

Адвокат, его юридическая компания Kachura Lawyers сопровождала предвыборную кампанию Владимира Зеленского.

Кандидат юридических наук. В 2018 году признан Ассоциацией адвокатов лучшим адвокатом Украины и получил награду Адвокат года 2018.

Член общественного совета при Министерстве юстиции Украины. Входит в экспертный совет Верховной Рады по вопросам внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Жан Беленюк (28 лет), партия Слуга народа.

Борец греко-римского стиля и чемпион мира. Спортсмен-инструктор в ЦСКА ВСУ, лейтенант ВСУ. Заслуженный мастер спорта Украины по греко-римской борьбе. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года и Европейских игр 2015 года.

Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности Психология спорта и МАУП по специальности Управление бизнесом.

Михаил Федоров (28 лет), партия Слуга народа.

Советник по вопросам диджитал-продвижение и инноваций. Федоров занимался построением интернет-пула Зеленского – канала в Telegram, Instagram и YouTube-каналов, ориентированных на поддержку кандидата.

В команде Зеленского он отвечает за реализацию программы Страна в смартфоне – оцифровка государственных услуг от прописки до голосования в интернете.

Изучал социологию в Запорожском национальном университете. Основатель компании маркетингового агентства SMMSTUDIO. Принимал участие в проекте Суперлюди.

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Александр Скичко (28 лет), партия Слуга народа.

Окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета. В 2012 – 2013 годах стал ведущим ежедневного прямого эфирного утреннего шоу Подъем. Параллельно был креативным продюсером и ведущим реалити-шоу Мачо не плачут.

В 2015 году вместе с Дмитрием Шепелевым стал ведущим программы Пой, как звезда. В этом году он стал ведущим проекта Звездный путь, а также утреннего шоу Let’s go show.

В 2017 году вел Первую национальную кинопремию Золотая дзига и Евровидение.

Железняк Ярослав (29 лет). партия Голос.

Заместитель руководителя избирательного штаба партии Голос на парламентских выборах 2019 года. Является специалистом в области GR, адвокации и коммуникаций. С 2017 года работал советником премьер-министра Владимира Гройсмана по парламентским отношениям.

С 2016 года работал в стратегической консультативной группе по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).

В 2014-2015 годах был советником по вопросам правительства и членом совета директоров компании Anheuser-Busch Inbev. С 2010 до 2014 года – старший советник по вопросам правительства в Kesarev Consulting.

Руководитель ОО Агентство инновационной демократии. Преподает в Киевской школе экономики (KSE), эксперт Американской торговой палаты.

Окончил КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности Международный бизнес и Институт права Верховной Рады Украины.

Роман Грищук (29 лет), партия Слуга народа.

Руководитель студии Мамахохотала, телеведущий, актер. Входит в список журнала Forbes 30 украинцев, которые достигли успеха в 30 лет. Начинал творческий путь в команде КВН сборной КПИ.

Виталий Безгин (29 лет), партия Слуга народа.

Эксперт Офиса эффективного регулирования, в прошлом глава правления партии ДемАльянс.

Частный предприниматель. Работает в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций. Соучредитель и председатель ОО Альянс действий. Участник инициативы Кадровый резерв Украины.

Работал креативным директором рекламного агентства SCU KYIV.

Сергей Штепа (29 лет), партия Слуга народа.

Кандидат в народные депутаты закончил Запорожский национальный университет по специальности Издательское дело и редактирование. Работал внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.

Гео Лерос (30 лет), партия Слуга народа.

Художник и режиссер. Советник мэра Киева Виталия Кличко и министра информполитики Юрия Стеця. Режиссер, куратор международного арт-проекта Art United Us, инициатор создания серии муралов в Киеве.

Автор первой украинской книги об уличном искусстве Kyiv Street Art. Режиссер короткометражного фильма A lifetime older, основанного на реальных событиях.

Обладатель премии Best short film Международного Фестиваля в Калькутте, обладатель премии Выдающийся фильм Международного кинофестиваля в Сан-Франциско.

Напомним, по результатам выборов в парламент ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.