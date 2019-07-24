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ЦВК підрахувала 99,37% бюлетенів: результати виборів до Ради

Результати парламентських виборів 2019 підрахували вже на 99,37%. У нову Верховну Раду проходять п’ять партій. Лідерство у виборчих перегонах тримає Слуга народу.

ЦВК підрахувала 99,37% бюлетенів: результати виборів до Ради

Центральна виборча комісія продовжує підраховувати голоси на парламентських виборах 2019.

За результатами 99,37% оброблених бюлетенів, у нову Верховну Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

  • Слуга народу — 43,17%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,01%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,11%;
  • Голос — 5,83%.

Як повідомлялося, Слуга народу перемагає на всіх 13 мажоритарних округах у Києві.

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Результати

Фото: Dreamstime

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