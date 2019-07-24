Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 99,37%. В новую Верховную Раду проходят пять партий. Лидерство в избирательной гонке держит Слуга народа.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса на парламентских выборах 2019.

По результатам 99,37% обработанных бюллетеней, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Слуга народа – 43,17%;

– 43,17%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,01%;

– 13,01%; Батькивщина – 8,18%;

– 8,18%; Европейская солидарность – 8,11%;

– 8,11%; Голос – 5,83%.

Как сообщалось, Слуга народа побеждает на всех 13 мажоритарных округах в Киеве.