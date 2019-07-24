Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 99,37%. В новую Верховную Раду проходят пять партий. Лидерство в избирательной гонке держит Слуга народа.
Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса на парламентских выборах 2019.
По результатам 99,37% обработанных бюллетеней, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.
Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
- Слуга народа – 43,17%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,01%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,11%;
- Голос – 5,83%.
Как сообщалось, Слуга народа побеждает на всех 13 мажоритарных округах в Киеве.
Результаты выборов оправдали Ваши ожидания?
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