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Факты / Украина / Политика

ЦИК подсчитала 99,37% бюллетеней: результаты выборов в Раду

Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 99,37%. В новую Верховную Раду проходят пять партий. Лидерство в избирательной гонке держит Слуга народа.

ЦИК подсчитала 99,37% бюллетеней: результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса на парламентских выборах 2019.

По результатам 99,37% обработанных бюллетеней, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

  • Слуга народа – 43,17%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,01%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,11%;
  • Голос – 5,83%.

Как сообщалось, Слуга народа побеждает на всех 13 мажоритарных округах в Киеве.

Результаты выборов оправдали Ваши ожидания?

Результаты

Фото: Dreamstime

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