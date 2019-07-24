У тепловій генерації немає €6,5 млрд, щоб реалізувати екологічні заходи по скороченню викидів прямо зараз.

Комерційний директор ПАТ Донбасенерго Олег Ларіонов прокоментував рішення Кабміну про внесення змін до Нацплану.

В Донбасенерго рекомендують переносити терміни реалізації екоактівностей і шукати гроші, інакше блоки ТЕС будуть виведені з експлуатації.

– Для реалізації екологічних заходів необхідно близько €6,5 млрд і у компаній таких грошей просто немає. Принаймні у нашій компанії – точно ні. Тому тільки перенесення і реальна програма з пошуку коштів на ці екологічні заходи допоможуть комплексно вирішити питання, – підкреслює Ларіонов.

За словами комерційного директора ПАТ Донбасенерго, якщо не вносити зміни, то з електропостачанням можуть бути проблеми.

– Не дивлячись на те, що атомні станції покривають базове навантаження, частина базової і взимку, і влітку покривається тепловою, а найголовніше – теплові та гідроелектростанції покривають пікові навантаження, які інший електроенергією покритися не можуть. Якщо дотримуватися цих формальних термінів за поточним Нацпланом, то, фактично, вийде ситуація, коли потрібно буде виводити з експлуатації блоки, – сказав Ларіонов.

Він додав, що тоді не буде світла, бо нічим покривати або буде імпорт з Росії. Цим перенесенням Кабмін рятує нашу енергосистему від дестабілізації.

Читайте: Ринок електричної енергії успішно запустився – віце-прем’єр Кістіон

Перенесення не просто так, це було обумовлено з європейськими колегами та консультантами, які ведуть розрахунки, що і коли можливо зробити.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення внести зміни до Національного плану по скороченню викидів від великих спалювальних установок. Зокрема, переносяться терміни реалізації екологічних заходів тепловими електростанціями.

Як зазначив Іван Плачков, це рішення Кабміну дозволить балансувати енергосистему.

Нагадаємо, радник міністра енергетики України, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех розповів про три інструменти для зниження тарифу Укренерго.