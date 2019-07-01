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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Відсьогодні запроваджено нову конкурентну модель ринку електроенергії – Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик розповів про переваги запуску нового ринку електроенергії відсьогодні.

Відсьогодні запроваджено нову конкурентну модель ринку електроенергії – Насалик

Із запуском нового ринку електроенергії споживач отримає якісні послуги за конкурентною ціною.

Про це йдеться в заяві міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, розміщеній на сайті Міністерства щодо запровадження відсьогодні нового ринку електроенергії.

– Сьогодні, 1 липня 2019 року, в Україні настає важливий етап впровадження реформи енергетичної системи держави – відбувається повномасштабний запуск нової моделі ринку електроенергії. У зв’язку з цим я хотів би зазначити дві важливі речі.

По-перше, енергоринок спрямований на споживача та забезпечує кожному споживачеві можливість вибору постачальника електроенергії. По-друге, ми виконуємо взяті на себе зобов’язання перед енергетичним співтовариством та створюємо можливість інтеграції до європейського енергоринку, що посилить енергетичну безпеку нашої держави, – заявив міністр.

Насалик відзначив значний внесок Міненерговугілля до підготовки нормативно-правової бази для успішного старту ринку та захисту всіх його учасників – як постачальників, так і споживачів. Також він наголосив, що урядом ухвалено всі необхідні рішення, щоб після запуску ринку не відбулося зростання цін на електроенергію для населення та підприємств.

– Із запровадженням нової моделі ринку ціна на електроенергію для населення має залишитися незмінною – ми про це подбали. Також вона не повинна різко піднятися й для непобутових споживачів.

Під час перехідного періоду вимушено встановлені деякі обмеження з метою недопущення стрімкого зростання тарифів. Ринку необхідно пройти еволюцію до повної лібералізації, – зазначив Насалик.

Читайте: Ринок електричної енергії успішно запустився – віце-прем’єр Кістіон

Відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою закону України про ринок електричної енергії, новий оптовий ринок електроенергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €500 млн цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує знизити вартість електроенергії.

Джерело: Українські новини

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