СБУ затримала російський танкер, який блокував прохід українських катерів у Керченській протоці. Як це вплине на визволення полонених українських моряків у РФ та якої відповіді чекати від Росії – у матеріалі Фактів ICTV.

Полонені українські моряки в РФ отримали шанс на визволення або ж чергову перешкоду.

25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував проходження українських катерів у Керченській протоці, що призвело до захоплення суден та незаконного арешту українських моряків Російською Федерацією.

Слідство повідомляє, що назва танкера була змінена на NIKA SPIRIT з метою приховання його причетності до нападу на українські кораблі.

За даними російських ЗМІ, на затриманому танкері близько 15 членів екіпажу. Їх відпустили на волю, взявши зобов’язання з’являтися на допити за викликом слідчого. Прес-аташе посольства РФ повідомляє, що екіпаж повертається додому.

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У цей же день уповноважений з прав людини Верховної ради Людмила Денісова давала брифінг, де зазначила, що українських моряків можуть звільнити під її зобов’язання найближчим часом. Вона подала необхідне клопотання, яке зараз перебуває на розгляді ФСБ.

Полонені моряки – як вплинуть дії СБУ?

Думки експертів щодо впливу цього затримання на визволення моряків розходяться.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що затриманий танкер – це перевага для України:

– Ми отримали козир в руки для того, щоб розмовляти з Російською Федерацією. Це речовий доказ того, що Росія порушила міжнародне морське право і перешкоджала навігації і судноплавству в Керченській протоці при тому, що Керченська протока і акваторія Азовського моря перебувають в спільній з Росією експлуатації.

Він наголосив, що, маючи на руках такі докази, ми повинні правильно все оформити, і подати позов до міжнародного трибуналу і вимагати від ООН накладання чергових санкцій на Росію. На його думку, це вагомий аргумент.

Втім, військовий оглядач Олег Старіков не погоджується з такою тезою. На його переконання, це тільки погіршить процес перемовин.

– Ці дії завдали шкоди більше, ніж користі. А в політичному плані – зупинили повернення наших моряків на невизначений час. Це непродуманість і неузгодженість дій, – вважає експерт.

За його словами, ті люди, що санкціонували заходи, прорахували тільки оперативну та слідчу складові, а не політичну.

Якою буде відповідь Росії?

Реакція Росії не змусила на себе довго чекати. Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що вони вже з’ясовують обставили, щоб надати реакцію.

– Якщо йдеться про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять на себе чекати, – повідомили у відомстві.

Олег Старіков впевнений, якщо найближчим часом ситуація не буде “зам’ята” українською стороною, російська почне затримувати наші кораблі.

Натомість Олег Жданов наголошує – Росія опинилась в ще гіршому становищі, ніж була.

– Загрози будуть з боку Росії. Будуть політичні заяви, але не на офіційному рівні, а окремих політиків РФ, – зазначив він.

Експерт додає, що єдиний козир Росії – це обстріли наших позицій на Донбасі, які можуть посилитись. Але і тут їх чекає міжнародний тиск:

– Президент Зеленський заявив, що ми не ведемо вогонь у відповідь, а контролюємо ОБСЄ, щоб вони фіксували кожен постріл з того боку. Якщо Росія піде на конфронтацію, кожен постріл послабить її позицію на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали все, що потрібно знати про затримання російського танкера в Ізмаїлі.

Лілія Ященко