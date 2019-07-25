В Одеській області успішно випробували ракети реактивної системи залпового вогню Вільха зі збільшеною дальністю ураження.
Модифіковані ракети реактивної системи залпового вогню Вільха пройшли випробування в Одеській області.
Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос повідомив, що вони пройшли успішно.
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За його словами, РНБО ухвалила рішення щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет.
Вільха – розробка конструкторів державного підприємства Державне Київське конструкторське бюро Луч. Максимальна дальність стрільби Вільхи – 70 км. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії – близько 3,4 м.
Ракети були прийняті на озброєння ЗСУ в 2018 році.
Раніше міністр оборони Степан Полторак повідомив, що до кінця 2019 року планується завершити випробування боєприпасів до комплексу Вільха-М і крилатої ракети Нептун.
Фото: РНБО