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Факти / Україна

Збільшено дальність ураження: ЗСУ випробували модифіковану Вільху

В Одеській області успішно випробували ракети реактивної системи залпового вогню Вільха зі збільшеною дальністю ураження.

Збільшено дальність ураження: ЗСУ випробували модифіковану Вільху

Модифіковані ракети реактивної системи залпового вогню Вільха пройшли випробування в Одеській області.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос повідомив, що вони пройшли успішно.

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За його словами, РНБО ухвалила рішення щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет.

Вільха – розробка конструкторів державного підприємства Державне Київське конструкторське бюро Луч. Максимальна дальність стрільби Вільхи – 70 км. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії – близько 3,4 м.

Ракети були прийняті на озброєння ЗСУ в 2018 році.

Раніше міністр оборони Степан Полторак повідомив, що до кінця 2019 року планується завершити випробування боєприпасів до комплексу Вільха-М і крилатої ракети Нептун.

ФотоРНБО

Джерело: РНБО

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