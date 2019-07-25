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Факты / Украина

Увеличена дальность поражения: ВСУ испытали модифицированную Ольху

В Одесской области успешно испытали ракеты реактивной системы залпового огня Ольха с увеличенной дальностью поражения.

Увеличена дальность поражения: ВСУ испытали модифицированную Ольху

Модифицированные ракеты реактивной системы залпового огня Ольха прошли испытания в Одесской области.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что они прошли успешно.

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По его словам, СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет.

Ольха – разработка конструкторов государственного предприятия Государственное Киевское конструкторское бюро Луч. Максимальная дальность стрельбы Ольхи – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 м.

Ракеты были приняты на вооружение ВСУ в 2018 году.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что до конца 2019 года планируется завершить испытания боеприпасов к комплексу Ольха-М и крылатой ракеты Нептун.

ФотоСНБО

Источник: СНБО

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