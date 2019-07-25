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Факти / Україна

Бойовики продовжують стріляти під час перемир’я на Донбасі. Поранено військового

Проросійські бойовики відкрили вогонь по силах ЗСУ під час режиму припинення вогню.

Бойовики продовжують стріляти під час перемир’я на Донбасі. Поранено військового

На Донбасі бойовики обстріляли сили ООС, поранивши одного військового ЗСУ.

Обстріл стався у Причепилівці з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Читайте: Загострення на Донбасі: ворог стріляє із забороненої артилерії та мінометів

Українські військові дотримуються безстрокової заборони на використання зброї та контролюють противника на лінії зіткнення.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється будь-яке ведення вогню.

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