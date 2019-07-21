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Факти / Україна

Голос готовий запропонувати Вакарчука на посаду прем’єр-міністра

Партія Голос готова запропонувати кандидатуру Святослава Вакарчука на посаду прем’єр-міністра.

Святослав Вакарчук

На посаду прем’єр-міністра України партія Голос готова висунути Святослава Вакарчука. Однак для цього необхідно дочекатися, хто формуватиме новий Кабмін.

На прем’єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, але питання, – хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів і тоді будемо вести конкретні розмови, – повідомила глава виборчого штабу Голосу Юлія Клименко.

Вона також зазначила, що це не буде умовою входження в коаліцію.

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Юлія Клименко додала, що наразі з партією Слуга народу не було переговорів.

Ми не ділитимемо міністерства відповідно до партійних квот. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямами, які у нас є. Ми не наполягатимемо на тому, щоб наша людина очолювала міністерство. Все буде залежати, з одного боку, від коаліційної угоди, а з іншого – ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері, – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував створення коаліції Слуги народу і Голосу.

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