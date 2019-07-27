Український спортсмен Роман Вірастюк помер у віці 51 року. У соцмережах колеги, друзі та зірки шоу-бізнесу висловлюють слова співчуття.
Смерть Романа Вірастюка шокувала всіх, хто його знав особисто, і хто стежив за його спортивною кар’єрою.
Вірастюк пішов з життя у 51 рік. Точна причина смерті поки невідома.
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Колеги і друзі прощаються зі спортсменом в соцмережах і висловлюють співчуття родичам.
Нагадаємо, вранці 27 липня стало відомо, що директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту Роман Вірастюк помер. 11 липня йому провели третю операцію на серці. Вона тривала близько 20 годин.
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