Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Можливе прем’єрство, люстрація і цілі РНБО – ексклюзивне інтерв’ю Данилюка

Студію Фактів відвідав секретар РНБО Олександр Данилюк. Він розповів про те, чи планує сісти в крісло прем’єра, які головні цілі ставить перед собою РНБО та чи планується люстрація політиків минулої влади.

Данилюк заявив, що йому подобаються складні завдання і виклики. Головним завданням на даний момент він вважає відбудову роботи РНБО, оскільки це завдання він отримав від президента. Щоб орган міг знаходити і приймати рішення які адекватні загрозам, що стоять перед країною.

Читайте: Що відомо про Олександра Данилюка

Роботу в новому уряді Олександр також вважає викликом, оскільки в нього вже є досвід роботи в ньому. Новий Кабмін він бачить компактним та якісно іншим.

Необхідно зменшити кількість міністерств та можливо, об’єднати їх по блоках. Наприклад, об’єднати Міністерство економіки з Міністерством фінансів в єдине ціле, – каже Олександр Данилюк.

На питання чи згоден він очолити уряд Данилюк відповідає, що якщо президент побачить його на цьому політичному фронті, то тоді про це буде сенс говорити, а зараз це окреме питання.

Данилюк додає, що йому і без прем’єрства є чим займатись. Нещодавно він здійснив візит до США, де разом з новою адміністрацією президента обговорили ключові питання з безпеки, оскільки вони складають 80% порядку денного у співпраці між країнами.

На питання що до люстрації запропонованої Зеленським Олександр зазначає, що важливо не втратити людей які спроможні змінювати країну. З 2014 року до влади прийшло багато людей які повірили у зміни і вклали в це своє життя.

Також керівник РНБО додав, що був звільнений з минулого уряду саме коаліцією корупціонерів, а саме Пашинським, Кононенком, Гладковським та Луценком за те, що боровся з корупцією.

Данилюк вважає, що зміни вже відбулися, Україна отримала нового президента, новий парламент та уряд. Пріоритетами в РНБО він вважає ситуацію на Донбасі та забезпечення енергонезалежності України.

Нагадаємо, у партії Слуга народу підтвердили готовність люструвати трьох членів своєї команди.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Топ-15 молодих депутатів-чоловіків у новій Раді
Реакція США на вибори до Ради: яких кроків чекають від України
Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу
Фальсифікації та підкуп: результати виборів у Раду хочуть оскаржити в суді
Весільний фотограф Сергій Штепа: що відомо про мажоритарника зі Слуги народу (18+)
Зміни до Конституції. Разумков назвав союзників у новому парламенті
Ми відкриті для діалогу: Разумков про коаліцію в новій Раді
Практично 100%. Політолог назвав майбутнього спікера Ради

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка