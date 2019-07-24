Можливе прем’єрство, люстрація і цілі РНБО – ексклюзивне інтерв’ю Данилюка

Студію Фактів відвідав секретар РНБО Олександр Данилюк. Він розповів про те, чи планує сісти в крісло прем’єра, які головні цілі ставить перед собою РНБО та чи планується люстрація політиків минулої влади.

Данилюк заявив, що йому подобаються складні завдання і виклики. Головним завданням на даний момент він вважає відбудову роботи РНБО, оскільки це завдання він отримав від президента. Щоб орган міг знаходити і приймати рішення які адекватні загрозам, що стоять перед країною.

Читайте: Що відомо про Олександра Данилюка

Роботу в новому уряді Олександр також вважає викликом, оскільки в нього вже є досвід роботи в ньому. Новий Кабмін він бачить компактним та якісно іншим.

Необхідно зменшити кількість міністерств та можливо, об’єднати їх по блоках. Наприклад, об’єднати Міністерство економіки з Міністерством фінансів в єдине ціле, – каже Олександр Данилюк.

На питання чи згоден він очолити уряд Данилюк відповідає, що якщо президент побачить його на цьому політичному фронті, то тоді про це буде сенс говорити, а зараз це окреме питання.

Данилюк додає, що йому і без прем’єрства є чим займатись. Нещодавно він здійснив візит до США, де разом з новою адміністрацією президента обговорили ключові питання з безпеки, оскільки вони складають 80% порядку денного у співпраці між країнами.

На питання що до люстрації запропонованої Зеленським Олександр зазначає, що важливо не втратити людей які спроможні змінювати країну. З 2014 року до влади прийшло багато людей які повірили у зміни і вклали в це своє життя.

Також керівник РНБО додав, що був звільнений з минулого уряду саме коаліцією корупціонерів, а саме Пашинським, Кононенком, Гладковським та Луценком за те, що боровся з корупцією.

Данилюк вважає, що зміни вже відбулися, Україна отримала нового президента, новий парламент та уряд. Пріоритетами в РНБО він вважає ситуацію на Донбасі та забезпечення енергонезалежності України.

Нагадаємо, у партії Слуга народу підтвердили готовність люструвати трьох членів своєї команди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.