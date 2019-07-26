На фоні динамічних змін у політичному житті суспільство цікавить стан економіки України 2019. Що буде з курсом долара, якою буде економічна ситуація та які існують виклики – у матеріалі Фактів ICTV.

Економіка України 2019 залежатиме від складу Кабміну, який оновиться вже після перших засідань парламенту ІХ скликання. Новий очільник уряду визначатиме курс, яким рухатиметься держава.

Станом на 26 липня НБУ зафіксував курс на рівні 25,48 грн/$. Вже деякий час можна спостерігати зміцнення національної валюти.

Хоча не все настільки позитивно, вважає економіст Андрій Новак.

– Стан української економіки можна назвати стагнацією. Формально у нас є невеликий ріст ВВП у межах 2,5-3%, але при цьому останнім часом відновилось падіння обсягів промислової продукції, що є поганим сигналом.

За даними Мінфіну, ріст ВВП у 2018 році склав 3,3%, хоча у 2017 році цей показник був ще на рівні 2,1%.

Прогнози на курс долара

У бюджеті України курс на кінець року закладений у межах 29,4 грн за долар.

Нещодавно свої прогнози щодо курсу оновив Міжнародний валютний фонд:

2019 рік – 28,68 грн/$

2020 рік – 29,96 грн/$

2021 рік – 30,55 грн/$

2022 рік – 31,01 грн/$

Міністерство економічного розвитку, зі свого боку, очікує у 2019 році курс на рівні 27,4 грн/$, у 2020 році – 29,18 грн/$, а вже у 2021 – 30,1 грн/$.

Тож найближчі два роки аналітики не прогнозують перевищення позначки у 30 грн.

Головні загрози для українського курсу

Економіст пояснює, темпи зростання імпорту вже кілька років перевищують темпи зростання експорту. Так, від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2018 році становило $5,83 млрд, а за перший квартал 2019 року – $390,5 млн. Причому цей показник майже на 75% більше, ніж за аналогічний термін 2018 року. Все це створює ризики для курсу гривні.

– Станом на сьогодні прямий валютний притік в Україну перекриває це негативне сальдо. На жаль, це не притік прямих іноземних інвестицій, які також останні два роки зменшується, а притік від наших заробітчан, – говорить експерт.

Минулого року трудові мігранти перерахували в Україну $11,6 млрд. Цього року експерт прогнозує ще більші цифри. Втім, хоч валютний притік заробітчан і підтримує економіку зараз, у майбутньому це може створити додаткові ризики:

– Жити така велика економіка як українська за рахунок грошей заробітчан не може і тим більше не може розвиватись.

Укріплення валюти

Водночас інвестаналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась зазначає, що за рахунок зростання експорту товарів на 8% та переказів українських заробітчан на 9,8% гривня укріплюється.

– Також додаткову підтримку національній валюті надають аукціони з розміщення ОВДП з довгостроковим терміном обігу, котрі користуються попитом серед іноземних учасників, – зазначає експерт.

Він додає, що залишки на кореспондентських рахунках знизилися ще на 220 млн грн – до 48,9 млрд, що зменшує можливості спекулятивного розгойдування ринку. Тож експерт прогнозує:

– До кінця року не очікуються суттєвих коливань на валютному ринку, курс американської валюти залишиться у межах 26 грн.

За словами Андрія Новака, зміцнення гривні відбувається через те, що немає особливого попиту на іноземну валюту.

– У громадян немає вільних коштів, щоб заощаджувати і купувати іноземну валюту. Підтвердженням є те, що Нацбанк України останнім часом в основному викуповує валюту, відповідно курс має тенденцію трішки зміцнюватись.

Втім, експерт зазначає, що девальвацію можна очікувати вже восени, коли потрібно буде обслуговувати зовнішній борг країни.

Все залежатиме від нового уряду

Ключовим чинником, який визначатиме фінансову ситуацію в Україні, буде склад нового уряду, впевнені економісти.

– Якщо уряд буде сформовано з професіоналів з хорошою репутацією, і вони продемонструють МВФ намір проводити відповідальну бюджетну політику, зберігати ринкову ціну на газ, незалежність НБУ і незмінність рішень щодо Приватбанку, інтерес іноземців до інвестицій в Україну збільшиться, – говорить Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Це, за його словами, забезпечить стабільність національної валюти, збільшення валютних резервів та прискорення економічного зростання.

Ділове середовище покращується

Вадим Бардась відзначає, що дострокові парламентські вибори майже не позначились на економічних показниках:

– Досвід парламентських виборів показав майже відсутню кореляцію між зміною політичної конфігурації в країні та динамікою економічного зростання і курсів основних валют.

Водночас експерт відмічає, що в країні відбувається фінансова стабілізація завдяки зростанню обсягів експорту та портфельних інвестицій.

– Задекларований курс чинного президента та майбутнього парламенту на подальші антикорупційні заходи в країні знайшов широку підтримку серед міжнародних партнерів України через майбутнє надання додаткових ресурсів ЄС та МВФ.

За словами економіста, це вже є позитивним сигналом для іноземних інвесторів, що ділове середовище покращується.

Нагадаємо, раніше новий очільник Національної інвестиційної ради Давид Арахамія в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про реорганізацію структури та плани щодо залучення інвестицій.