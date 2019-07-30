30 июля Всемирный день противодействия торговли людьми, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

По данным Глобального доклада ООН о торговле людьми, из 21 млн человек, которые являются жертвами торговли людьми, доля женщин и детей составляет 71%.

Факты человеческой жестокости

В июне 2019 во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чешскую Республику.

Задержали женщину в аэропорту во время получения $2,7 тыс. за продажу ребенка.

Задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей











Трудовое рабство, порнография и насилие: как торгуют украинцами / 3 фотографии

За день до этого в Хмельницком сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая планировала продать свою несовершеннолетнюю дочь.

– Оперативники получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для своей 15-летней дочери для ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тыс. грн, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Как не стать рабом за рубежом

Перед выездом следует подробно узнать о фирме, которая обещает трудоустройство. Проверьте наличие лицензии на сайте Минсоцполитики. Найдите людей, которые воспользовались их услугами, и поинтересуйтесь об их опыте и впечатлениях от работы за рубежом.

Необходимо обратить внимание на так называемые хитрые фирмы. Они берут деньги якобы за трудоустройство за рубежом, но в договоре прописывают предоставление информационных услуг.

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То есть они вас просто проинформировали, что, например, какое-то предприятие в Норвегии набирает людей на работу. Но это просто консультация, никто не обещает вас трудоустроить на том предприятии. А информацию, за которую человек нередко отдает значительные суммы, можно было получить самому, потратив немного времени на просмотр предложений в Интернете.

Поэтому обращайте внимание: лицензия фирмы должна быть выдана именно на трудоустройство. Ну и, конечно, должна настораживать обещанная высокая зарплата. Если обещают большую сумму даже за неквалифицированную работу (например – курьером) – это на 100% обман.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области россиянин продавал людей на предприятия для тяжелой работы под прикрытием реабилитационных центров.

По материалам: ГУ НП в Украине.

Фото и видео: ГУ НП в Украине.