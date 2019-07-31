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Факты / Украина

На Южном мосту Киева на месяц частично ограничат движение (КАРТА)

В Киеве на Южном мосту со 2 по 31 августа ограничат движение транспорта из-за ремонта.

На Южном мосту Киева на месяц частично ограничат движение (КАРТА)

В Киеве на эстакаде Южного моста с 22.00 2 августа до 31 августа ограничат движение транспорта.

В этот период будут продолжаться ремонтные работы на эстакаде в направлении левого берега – ориентировочно 400 метров после Выдубичей.

Во время работ будет ограничено движение для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

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К слову, на Южном мосту Киева планируют заменить 46 деформационных швов, поэтому коммунальщики извиняются за неудобства.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Почтовой площади ограничат движение для пешеходов.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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