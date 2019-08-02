Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, чому Україна може втратити мільярди внаслідок неправильного відділення оператора ГТС в незалежну структуру та в чому переваги моделі, яку пропонує Нафтогаз.

В межах впровадження європейського підходу Україна зобов’язалась відділити оператора ГТС (газотранспортної системи) в незалежну структуру. Він буде незалежним від Нафтогазу, в складі якого зараз перебуває, та від будь-яких впливів. Цей процес відокремлення називають анбандлінгом, тобто розділенням транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу між різними органами.

Втім, уряд та Нафтогаз мають різні підходи до реорганізації.

Кабмін має наміри здійснити її за OU-моделлю (оwnership unbundling). В цьому випадку разом із функцією транспортування газу з Нафтогазу будуть повністю виділені і відповідні активи – газотранспортна система.

Голова Нафтогазу Андрій Коболєв переконує, що краще буде застосувати ISO-модель – (Independent system operator), тобто створення незалежного оператора, який користуватиметься ГТС на правах концесії.

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Андрій Коболєв дав ексклюзивне інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Олексію Савицькому, де пояснив, чому модель відділення газотранспортної системи (анбандлінг), яку пропонує Кабмін, призведе до збитків близько $12 млн та втрати Стокгольмського позову, а також пояснив переваги відділення за моделлю Нафтогазу.

Кабмін наполягає на своєму. Чи є у вас розуміння, чим може закінчитись ця епопея з анбандлінгом і за яким сценарієм далі розмежовуватимемо нашу ГТС?

В чому ми глибоко переконані і про що ми ще раз нагадуємо і застерігаємо – це про останній абзац постанови Кабміну про те, що ні в якому разі не можна зашкодити Стокгольму (позов до Стокгольмського трибуналу, – Ред.).

Я вкотре повторюю цю думку, яку розуміють наші юристи, наші європейські партнери про те, що не використавши механізм ISO-моделі (незалежного системного оператора, – Ред.) , не обравши цей шлях, який і політично буде більш простим, Стокгольм буде втрачено.

Нафтогаз втратить можливість позиватись до Газпрому на компенсацію більше $12 млн. Більше того, ризик втрати доходів 2018-2019 року від транзиту мільярдів доларів. Цей ризик є неприйнятним.

Зі свого боку, Нафтогаз все, що потрібно для відокремлення системи, зробив. Ми зробили нового незалежного оператора, туди переведені люди, там працюють нові процеси. Ця нова компанія, де-факто, керує всією роботою ГТС (газотранспортна система, – Ред.) України. Вона готова до виходу з групи Нафтогаз.

Думаю, що дуже важливо не поспішати з висновками, які зробив чинний уряд і минулі парламентарі – вони не хотіли ухвалювати остаточно цей закон. Давайте запитаємо у нового парламенту – чи готові вони ризикувати такою сумою коштів, яка серед іншого буде означати, що Газпром зможе відмовитися від нашого транзиту, зробити короткостроковий контракт на один рік і потім піти з України.

Прийняти ту модель, на якій наполягає уряд – це пас Газпрому. Це відмова від захисту інтересів України.

Не говорячи про Нафтогаз і гроші. Це втрата транзиту. Я буду про це говорити, тому що це підтверджено фактами, висновками юристів, це розуміють всі гравці газового ринку. Як тільки з Газпрому цю загрозу прибрати, ніяких переговорів не буде.

Тобто, технічно ви готові. Залишаються лише законодавчі зміни. Чи вірите ви, що їх можливо ухвалити до осені-зими цього року?

В мене є дуже великі сподівання з приводу нового парламенту. Я дуже позитивно оцінюю те, що люди не бояться вчитись.

Я читаю в мережі критику, негативні коментарі щодо того, що відбувається в Трускавці, мене це дуже сильно дивує. Для мене це ознака того, що є велика нова команда людей, яка бажає розібратись, щоб діяти в інтересах країни. І це дійсно, великий шанс.

У нас є ще чотири місяці – за цей час процедура дозволяє завершити анбандлінг за запропонованою нами моделлю, яка дозволяє зберегти Стокгольмський позов.

Для цього потрібно ухвалити тільки один закон. Проект цього закону вже було подано в парламент. І, нагадаю, він вже пройшов перше читання. Ось що важливо.

Іноземні компанії вже закачують в наші підземні сховища газ. Якщо ми проведемо анбандлінг, вони зможуть закачувати значно більше і за такою моделлю бути нашими партнерами. Чи це всі переваги вашої версії анбандлінгу?

Наша версія анбандлінгу додає додатковий комфорт для клієнтів українського підземного сховища газу. Рекордна цифра іноземців – майже 1,5 млрд кубометрів закачаних протягом одного сезону.

Розуміючи, що там є вузькі місця через Газпром, які будуть відкриті протягом наступного року, після зміни транзитного контракту і вони отримають можливість закачувати 10 млрд кубометрів газу в українські сховища, їм для цього потрібна фінансова стійкість і чітке розуміння партнера.

Як довела практика, в частині підземних сховищ газу Нафтогаз є прийнятним партнером – нам довіряють, нас розуміють, і вони бачать ті зміни, які ми зробили за п’ять років.

Сховища газу можуть бути для України цікавим і перспективним бізнесом. Якщо тенденція до літнього падіння ціни через тиск LNG-постачання в Європу продовжуватиметься. Наше очікування, що так і буде.

Підземні сховища газу входитимуть в структуру минулого оператора чи це буде окремий оператор?

ПСГ не можна змішувати з новим оператором. На те є багато причин. Якщо змішати сховища і нового оператора, чого в Європі як правило не роблять, будуть великі проблеми з залученням закордонного інвестора.

В наших сховищах є багато проблем. Є історія розбалансів газів пана Фірташа, розбалансів газів з Укрнафтою, конфлікти з іншими тримачами газу. Якщо змішати ці конфлікти з новим оператором, то він стає токсичним. Залучили іноземного партнера стане нереально.

Новий оператор має бути серед іншого очищений від проблем минулого, тому було обрано шлях відокремлення ГТС в окрему компанію.

ПСГ – ще одна компанія?

Ми пропонуємо залишити в групі Нафтогаз. І ми можемо продемонструвати, в чому сенс як для держави, так і для ринку і для закордонних партнерів.

Цифра 1,4 млрд – закордонних власників газу. Додатково до цього приблизно 4 млрд – це просто приватні компанії. Це рекорд останніх багатьох років.

Нагадаємо, раніше Андрій Коболєв назвав дату переговорів про транзит газу.