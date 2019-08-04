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Факти / Україна

Відсутні гарантії безпеки: у Станиці Луганській не можуть почати ремонт мосту

У Станиці Луганській не можуть почати розмінування мосту через відсутність гарантій безпеки з боку російських окупантів.

Відсутні гарантії безпеки: у Станиці Луганській не можуть почати ремонт мосту

Після розведення сил у Станиці Луганській не можуть почати ремонт зруйнованого мосту, оскільки відсутні гарантії безпеки з боку незаконних збройних формувань.

– Перш за все необхідно почати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи повинні бути проведені не тільки на територіях, прилеглих до КПВВ, але і на ділянці біля зруйнованого моста. Поки реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій ОРЛО про початок цих робіт немає, – заявив керівник українського боку СЦКК Олександр Борщевський.

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Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді на надання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає.

Нагадаємо, що з 1 серпня повинні були почати розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій. Саме такі домовленості були досягнуті в Мінську.

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