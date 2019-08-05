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Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради: ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі

Під час засідання Центральної виборчої комісії перерахували голоси в одномандатному виборчому окрузі №50.

Вибори до Верховної Ради: ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі

4 серпня Центральна виборча комісія повторно підрахувала голоси в ОВО №50 у Донецькій області і таким чином виконала відповідне рішення суду.

ЦВК склала протоколи щодо повторного перерахування голосів на 14 виборчих дільницях зазначеного округу.

Також було доручено до 5 серпня надати протоколи з поміткою Уточнений з ОВО №119 та №210.

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Крім того, до оголошення перерви, ЦВК повторно прийняла уточнений протокол ОВК про результати голосування в ОВО №119.

До слова, Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами 160 мажоритарників.

Джерело: ЦВК

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