Під час засідання Центральної виборчої комісії перерахували голоси в одномандатному виборчому окрузі №50.
4 серпня Центральна виборча комісія повторно підрахувала голоси в ОВО №50 у Донецькій області і таким чином виконала відповідне рішення суду.
ЦВК склала протоколи щодо повторного перерахування голосів на 14 виборчих дільницях зазначеного округу.
Також було доручено до 5 серпня надати протоколи з поміткою Уточнений з ОВО №119 та №210.
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Крім того, до оголошення перерви, ЦВК повторно прийняла уточнений протокол ОВК про результати голосування в ОВО №119.
До слова, Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами 160 мажоритарників.
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