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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради: ЦВК оголосила результати за партійними списками

Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових парламентських виборів за партійними списками.

Выборы в Верховную Раду

ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради в багатомандатному виборчому окрузі:

  • Слуга народу – 124 мандати (43,16%);
  • Опозиційна платформа – За життя – 37 (13,05%);
  • Батьківщина – 24 (8,18%);
  • Європейська солідарність – 23 (8,10%);
  • Голос – 17 (5,82%).

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Іншим політичним партіям не вдалося подолати 5% прохідний бар’єр.

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів-мажоритарників за результатами виборів до Верховної Ради 2019.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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