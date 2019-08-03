Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових парламентських виборів за партійними списками.

ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради в багатомандатному виборчому окрузі:

Слуга народу – 124 мандати (43,16%);

Опозиційна платформа – За життя – 37 (13,05%);

Батьківщина – 24 (8,18%);

Європейська солідарність – 23 (8,10%);

Голос – 17 (5,82%).

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Іншим політичним партіям не вдалося подолати 5% прохідний бар’єр.

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів-мажоритарників за результатами виборів до Верховної Ради 2019.