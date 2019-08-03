Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових парламентських виборів за партійними списками.
ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради в багатомандатному виборчому окрузі:
- Слуга народу – 124 мандати (43,16%);
- Опозиційна платформа – За життя – 37 (13,05%);
- Батьківщина – 24 (8,18%);
- Європейська солідарність – 23 (8,10%);
- Голос – 17 (5,82%).
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Іншим політичним партіям не вдалося подолати 5% прохідний бар’єр.
Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів-мажоритарників за результатами виборів до Верховної Ради 2019.
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