Середньомісячна заробітна плата в Києві за рік зросла на 18% і становить 15 183 грн.
У 2019 році середньомісячна зарплата у Києві становить 15 183 грн. Це на 18% перевищує аналогічний показник 2018 року.
Як повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Наталія Мельник, також у столиці до 6,7% скоротився рівень безробіття.
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До слова, за перше півріччя 2019 року у Києві на 19,5% збільшився обсяг будівельних робіт.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні середня зарплата зросла до $427.
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