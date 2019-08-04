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Факти / Україна

Середня зарплата в Києві перевищила 15,1 тис. грн

Середньомісячна заробітна плата в Києві за рік зросла на 18% і становить 15 183 грн.

Середня зарплата в Києві перевищила 15,1 тис. грн

У 2019 році середньомісячна зарплата у Києві становить 15 183 грн. Це на 18% перевищує аналогічний показник 2018 року.

Як повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Наталія Мельник, також у столиці до 6,7% скоротився рівень безробіття.

Читайте: Українцям можуть фіксувати зарплату у валюті – Верховний суд

До слова, за перше півріччя 2019 року у Києві на 19,5% збільшився обсяг будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні середня зарплата зросла до $427.

Джерело: КМДА

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