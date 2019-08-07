У партії Слуга народу є 1-2% народних депутатів з проросійською позицією.
Майбутній глава фракції партії Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що в партії є 1-2% народних депутатів з проросійськими поглядами.
Арахамія зазначив, що нардепів, які мають таку позицію, доведеться “перевиховати”.
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Також він додав, що це умовно проросійські погляди, а не категорична підтримка Росії.
– Проросійський вектор не впливовий взагалі-то. Моя оцінка – 1%, ну можливо, 2%. І це умовно проросійські. Це не люди, які кажуть, ось нам треба йти до Росії, а вони умовно кажуть, що не все так однозначно, треба розбиратися, – сказав він.
Нагадаємо, Арахамія назвав чотири кандидатури на пост прем’єр-міністра України.