Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку після початку роботи Верховної Ради IX скликання

Після початку роботи Верховної Ради IX скликання генпрокурор України Юрій Луценко подасть у відставку.

Про це заявив сам генпрокурор.

– Як тільки новий парламент збереться… я подам заяву про відставку, – сказав він.

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Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою парламенту. Верховна Рада може висловити недовіру генпрокурору, що веде до його відставки.

До речі, Факти ICTV писали, що встиг зробити Юрій Віталійович за 2,5 роки перебування на посаді, чи підтримує його рішення Верховна Рада та коли чекати повернення до великої політики.