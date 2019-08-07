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Факти / Україна

Військові на Донбасі загинули через обстріл з гранатомета з прикрученою міною

Четверо військових на Донбасі загинули через обстріл з гранатомета з прикрученою міною 82 мм міномета.

Військові на Донбасі загинули через обстріл з гранатомета з прикрученою міною

Начальник Генштабу Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових загинули через постріл з гранатомета до якого була прикручена міна 82 мм міномета.

Він потрапив в окоп, де військові проводили укріплення своїх позицій.

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Військові були готові відповісти бойовикам, але ворог швидко покинув локацію, звідки здійснив обстріл.

Хомчак зазначив, що з моменту оголошення перемир’я, 21 липня, на Донбасі загинули шість військових і ще дев’ять отримали поранення.

Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення ООС бойовики здійснили два провокаційних обстріли, в результаті яких загинули четверо українських військових.

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