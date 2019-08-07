Через нестачу локомотивів залізниця не здатна вчасно доставляти вантажі. Експерти вважають, що, Україна на межі транспортного колапсу.

Найбільші втрати можуть понести аграрії, які в цьому році очікують рекордний урожай зернових – понад 70 млн тонн. Вивезти вирощене в порти на південь країни не дозволяє слабка локомотивна тяга та постійне зростання тарифів на перевезення, заявляють в профільних асоціаціях. Транспортний колапс може статися вже до кінця літа, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями.

Ба більше, ця проблема має постійний характер. Так, за словами, виконавчого директора Української зернової асоціації Сергія Іващенка, минулого року через нездатність Укрзалізниці впоратися з ситуацією зерновики зазнали втрат.

– Ймовірно, колапс буде, тому що ми дивимося на попередній рік, який теж був рекордний, і Укрзалізниця не змогла з ним впоратися. Вивезла, так, але це було не тоді, коли потрібно було зерновикам, відповідно, це впливає на ціну, на вартість перевезення, на додаткові ризики, виконання контрактів, – заявив Іващенко.

При цьому, за словами зерновиків, Укрзалізниця не поспішає кардинальним чином працювати над поліпшенням логістики, зокрема над низькою пропускною здатністю на в’їздах у порти.

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Також важливим моментом є бажання української залізниці заробляти на транзиті. Однак, за словами економіста Всеволода Степанюка, Укрзалізниці необхідно першочергово подбати про національні інтереси України.

– Укрзалізниці вигідніше обслуговувати транзитні іноземні вантажі, але дійсно, якщо враховувати, що Укрзалізниця – це державне підприємство, то державне підприємство повинно працювати в інтересах, передусім, своєї держави, а не на прибуток, тобто повинно віддавати перевагу вітчизняним товаровиробникам, – заявив Степанюк.

До речі, раніше ми писали про те, що УЗА вимагає відкликати проект автоматичної індексації залізничних тарифів.