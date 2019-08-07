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Факти / Україна / Політика

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський і Макрон

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої поінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу.

Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною.

Володимир Зеленський розповів про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на Сході України, зокрема про відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо.

Читайте: Телефонна розмова Зеленського з Путіним: Кремль висунув умови

Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін.

Макрон заявив Зеленському, що зв’яжеться з президентом РФ Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Нагадаємо, що 6 серпня, незважаючи на “хлібне перемир’я”, були обстріляні позиції українських військових, у результаті чого загинуло четверо бійців ЗСУ.

Через це зранку 7 серпня Володимир Зеленський провів термінову нараду, на якій були присутні секретар РНБО, глава Генштабу та представники ключових підрозділів ЗСУ.

Джерело: Офіс Президента

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