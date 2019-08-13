20% з тих, хто працював за кордоном, не хочуть повертатися назад.

20% українців, які довго працювали за кордоном, не збираються повертатися на заробітки. Серед причин – психологічний дискомфорт, пов’язаний з переїздом і віддаленістю від рідних. На цей фактор вказали 4 з 10 респондентів. Третина з 20% знайшли роботу з гідною зарплатою у рідних краях.

16% опитаних зазначають, що крім високого заробітку за кордоном великі ціни на житло і харчування.

У чверті респондентів виникали конфлікти з роботодавцем. Кожен п’ятий залишився розчарований досвідом роботи за кордоном.

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Зарплати тих, хто не хоче повертатися на заробітки, рідко перевищували $1 тис. Лише 29% отримували $1,2- $2 тис. Основними напрямками робочої міграції були Росія (35%), Польща (33%) і Німеччина (11%).

Більшість тих, хто працював за кордоном і не планує повертатися – чоловіки з родинами (близько 70%) у віці 25-34 і 45-54 років.

До речі, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.

Джерело: OLX Работа