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Факти / Україна

Що потрібно для змін на Донбасі: Данилюк про засідання РНБО та форум у Маріуполі

Змінити ситуацію на Донбасі може лише коплексний підхід до проблеми, а не якесь одне рішення, переконаний секретар РНБО Олександр Данилюк.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк сказав, що готується засідання РНБО щодо Донбасу, але поки не зміг назвати дату, бо спочатку треба продумати реалізацію можливих рішень.

– Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі – ні, – наголосив секретар РНБО.

Данилюк також зазначив, що Донбас є ключовим пріоритетом для президента Володимира Зеленського.

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Зокрема, за його словами, на вересень готується форум у Маріуполі.

– Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів, – сказав він.

Секретар РНБО переконаний, що лише інформаційними заходами неможливо змінити ситуацію, в регіон треба залучати інвестиції.

– Якщо інші будуть вкладатися, то на Донбасі буде досягнута критична маса змін, – підсумував Данилюк.

Нагадаємо, 6 серпня у зоні ООС загинули четверо військових.

Фото: РНБО

Джерело: ВВС Україна

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