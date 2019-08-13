Змінити ситуацію на Донбасі може лише коплексний підхід до проблеми, а не якесь одне рішення, переконаний секретар РНБО Олександр Данилюк.

Олександр Данилюк сказав, що готується засідання РНБО щодо Донбасу, але поки не зміг назвати дату, бо спочатку треба продумати реалізацію можливих рішень.

– Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі – ні, – наголосив секретар РНБО.

Данилюк також зазначив, що Донбас є ключовим пріоритетом для президента Володимира Зеленського.

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Зокрема, за його словами, на вересень готується форум у Маріуполі.

– Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів, – сказав він.

Секретар РНБО переконаний, що лише інформаційними заходами неможливо змінити ситуацію, в регіон треба залучати інвестиції.

– Якщо інші будуть вкладатися, то на Донбасі буде досягнута критична маса змін, – підсумував Данилюк.

Нагадаємо, 6 серпня у зоні ООС загинули четверо військових.

Фото: РНБО