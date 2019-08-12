Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань 12 серпня.

П’ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

У ДБР Порошенка планують допитати як свідка у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу Прямий.

Після допиту Порошенко покинув ДБР у супроводі правоохоронців, від коментарів журналістам утримався.

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Зазначимо, що під будівлею відомства проходить акція протесту. Учасники акції тримають в руках прапори ЄС та НАТО, а також плакати зі словами “ДБР, чистіть владу, а не медіа”.











Порошенко вдруге прибув на допит у ДБР / 3 фотографии

Нагадаємо, на Порошенка скоїли спробу нападу, коли він вийшов після допиту в ДБР 25 липня.

Фото: РБК-Україна, Микола Євдокимов