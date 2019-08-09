В одному з ресторанів Києва відбулася бійка між компаніями, які відпочивали у закладі.

Адміністрація одного з ресторанів Києва, який знаходиться на бульварі Лесі Українки, повідомила в поліцію про бійку у закладі.

Правоохоронці встановили, що між мешканцями столиці та іноземцями виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку з різаниною. Її учасники використовували ножі і виделки.

У результаті події двоє осіб віком 30 і 27 років отримали ножові поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу у лікарні.

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Трьох іноземців 1992 та 1997 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, затримали поліцейські.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Покарання за відповідний злочин передбачає до семи років позбавлення волі.

До слова, у Києві в райвідділі поліції роми побили чотирьох правоохоронців.