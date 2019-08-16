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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Підстав для затримання співробітників ДТЕК немає– рішення Солом’янського райсуду

Солом’янський районний суд міста Києва відхилив клопотання НАБУ щодо затримання ще одного співробітника компанії ДТЕК, якому було висунуто підозру, та залишив його на свободі.

Підстав для затримання співробітників ДТЕК немає– рішення Солом’янського райсуду

16 серпня 2019 року до Солом’янського районного суду міста Києва добровільно прибув другий співробітник компанії ДТЕК у супроводі сторони захисту.

Зваживши на аргументи захисту, який наполягає на безпідставності оголошених НАБУ підозр у справі Роттердам+, суд відхилив клопотання обвинувачення  щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначив співробітнику ДТЕК заставу у сумі 9,6 млн грн.

Читайте: Дії НАБУ щодо справи Роттердам+ непрофесійні – Паращій

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Солом’янський суд міста Києва обрав аналогічний вид запобіжного заходу одному із співробітників компанії ДТЕК.

Два співробітники ДТЕК перервали свої відпустки та повернулись до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ. В компанії ДТЕК наголошують на порядності та високому професіоналізмі своїх співробітників та заявляють, що нададуть їм повну правову підтримку для захисту їхніх прав, честі та ділової репутації.

До речі, 8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам у так званій справі Роттердам+, серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК.

Джерело: Українські новини

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